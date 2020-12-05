厚生労働省によると、新型コロナウイルスに感染して重症となっている患者は、きょう午前0時時点で全国で520人だった。きのうから15人増えて、過去最多を更新した。（ANNニュース）
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- 2020年12月05日 19:36
全国の新型コロナの重症患者は520人 きょうも過去最多を更新
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