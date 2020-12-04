［東京 ４日 ロイター］ - オリンパスは４日、呼吸器関連の医療機器製造と販売を手掛ける米Veran Medical Technologies社を３１２億円で買収すると発表した。米子会社を通じ、全株式を取得する。手元資金で賄う。業績への影響は精査中としている。
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- 2020年12月04日 15:40 (配信日時 12月04日 15:35)
オリンパス、米Veran Medical Technologies社を312億円で買収
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