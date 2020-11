あえて小池さんにエールを送る。Go To トラベルで東京から白旗を上げることはない

Go To トラベル事業から東京が除外されるようなことになると、全国に多大な影響を与えることになるから、ここは何とか踏み止まって欲しい。東京が外れたら、他府県にも直ちに波及するはずである。Go Toトラベルのいいところは、地域共通クーポン券にある。東京がGo To トラベルの目的地から外れてしまえば、Go To トラベル事業に参加した多くの企業が当て外れで、またまた大きな苦境に直面してしまうかも知れない。東京から出かけるのも駄目、ということになってしまえば、東京からの客を当てにしていた各地の事業所が直ちに苦境に陥るのが目に見えている。東京から地方に向かう人は、もはや決して浮かれ騒いでなどいないはずである。リスクが高いところには行かないように、皆さん、それぞれに自分の行動をセーブしている。あちらこちらこそ色々圧力が掛かって大変だろうが、ここは何とか凌いでいただきたい。何はともあれ、東京から白旗を上げることはない。Go To トラベルの参加者がコロナを広げている、という事実は、まず、ないはずである。