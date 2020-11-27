［東京 ２７日 ロイター］ - 菅義偉首相は２７日、新型コロナウイルス対策本部に出席し、観光支援策のＧｏＴｏトラベル事業について、札幌市と大阪市は出発分も利用を控えるよう直ちに国民に呼びかけると語った。
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- 2020年11月27日 19:10 (配信日時 11月27日 19:00)
菅首相、札幌・大阪両市出発分のＧｏＴｏトラベル利用自粛を呼びかけ
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