［東京 ２６日 ロイター］ - 双日は２６日、子会社の双日プラネットがプラマテルズ株を公開買い付け（ＴＯＢ）すると発表した。買い付け価格は１株７７０円で、総額は３５億円。買い付け期間は１１月２７日から２０２１年１月１４日まで。プラマテルズは上場廃止になる可能性がある。
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- 2020年11月26日 15:20 (配信日時 11月26日 15:13)
双日プラネット、プラマテルズ株にＴＯＢ 1株770円
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