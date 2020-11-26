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双日プラネット、プラマテルズ株にＴＯＢ　1株770円

［東京　２６日　ロイター］ - 双日は２６日、子会社の双日プラネットがプラマテルズ株を公開買い付け（ＴＯＢ）すると発表した。買い付け価格は１株７７０円で、総額は３５億円。買い付け期間は１１月２７日から２０２１年１月１４日まで。プラマテルズは上場廃止になる可能性がある。

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