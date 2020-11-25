国税庁は20日、「令和元年分 民間給与実態統計調査 －調査結果報告－」を公表しました。
［国税庁］令和元年分 民間給与実態統計調査 －調査結果報告－
給与所得者の１人当たりの平均給与は 436万円（対前年比 1.0％減）でした。対前年比がマイナスになったのは平成24年（2012年）以来のこと。
平均給与の内訳は。以下の通り。
年齢階層別の平均給与をみると、50代がピークのようです。
なお、年収1000万円以上の給与所得者は全体の6.7%、年収2000万円以上は1.3%でした。
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- 2020年11月25日 13:49
給与所得者の平均給与が2012年以来の減少 平均給与436万円 ／国税庁調査
国税庁は20日、「令和元年分 民間給与実態統計調査 －調査結果報告－」を公表しました。
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