給与所得者の平均給与が2012年以来の減少　平均給与436万円 ／国税庁調査

国税庁は20日、「令和元年分 民間給与実態統計調査 －調査結果報告－」を公表しました。



［国税庁］令和元年分 民間給与実態統計調査 －調査結果報告－



給与所得者の１人当たりの平均給与は 436万円（対前年比 1.0％減）でした。対前年比がマイナスになったのは平成24年（2012年）以来のこと。







平均給与の内訳は。以下の通り。







年齢階層別の平均給与をみると、50代がピークのようです。







なお、年収1000万円以上の給与所得者は全体の6.7%、年収2000万円以上は1.3%でした。