［東京 ２４日 ロイター］ - ２４日の東京株式市場で、日経平均はバブル崩壊後高値を更新した。取引時間中として１９９１年５月以来の高水準で推移している。
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- 2020年11月24日 09:35 (配信日時 11月24日 09:34)
日経平均がバブル崩壊後高値を更新、1991年5月以来の水準＝東京株式市場
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