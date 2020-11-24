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日経平均がバブル崩壊後高値を更新、1991年5月以来の水準＝東京株式市場


［東京　２４日　ロイター］ - ２４日の東京株式市場で、日経平均はバブル崩壊後高値を更新した。取引時間中として１９９１年５月以来の高水準で推移している。

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