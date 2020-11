Go To トラベルで本当にマナーが悪い客が増えたのかしら？

私はGo To トラベルの擁護者の一人だと思っているが、Go To トラベルでマナーが悪い客が増えたと苦情を述べておられるホテル関係者の方がいる、ということを知った。私が見ている範囲ではそういうことはないのだが、インバウンドのお客さんと較べればGo To トラベル利用のお客さんに旅慣れていない方や、それまでいわゆる高級ホテルを利用されたことがない方が多いのは間違いないだろう。しかし、マナーが悪いと苦情が出るのはごくごく一部で、大方の人は何の問題も起こされていないはずだ。こういう苦情が多くなると、Go To トラベル事業も見直しの対象になってしまうだろうから、Go To トラベルを利用される方は、他の利用者に迷惑を掛けないようにしっかりマナーを守っていただきたい。ここでGo To トラベルの中止や見直しが本格的に検討されるようになると、旅行代理店やホテル、各種交通機関等に大打撃になることは必至で、日本全体が一気に沈滞ムードに包まれてしまうことになりかねない。コロナ感染者が全国各地で急増している今日の状況は憂慮しているが、しかし、Go To トラベルの利用で感染者が増えた、という事実は確認出来ないはずである。羹に懲りて膾を吹くようなことは、止めた方がいい。