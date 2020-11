【トランプ大逆転という幻覚】 

FT

AP

CBS

トランプ大統領の抵抗が続いています。選挙の票の認証を進めるミシガン州最大の郡で、共和党の検査人が認証に反対する一幕のあと、17日夜、選挙結果を全会一致で認証しました。やはり激戦州のウィスコンシン州では、2つの郡での再集計に向けて、トランプ陣営がその費用として日本円で3億円余りを払い込んだそうです。州全体の再集計には約8億円が必要で、その資金は用意できなかった、とか。選挙結果を覆すことを幻覚(fever dream)とトランプ側近も分かっているようです。はDonald Trump’s last chance: stop the vote from being rubber-stampedの中でトランプ大統領が敗北宣言をせずに法廷闘争を続けるなか、12月14日の選挙人確定を前に数々の期限が差し迫っていると伝えています。▼11月20日:未集計の票が見つかったジョージア州の結果認定期限、▼11月23日:ペンシルベニア州の結果認定期限、ミシガン州で20日間の最終決定プロセスの開始、▼11月30日:アリゾナ州の結果認定期限、▼12月1日:ネバダ州とウィスコンシン州の結果認定期限、▼12月8日:選挙結果を認定し選挙人決定、▼12月14日:11月3日の選挙結果に基づいて各州の選挙人が投票用紙に大統領と副大統領の名前を記入して投票する。▼2021年1月6日:連邦議会で選挙人投票の開票が行われ、当選の宣言が行われる、▼1月20日;大統領就任式トランプ大統領がもっとも力を入れて法廷闘争を繰り広げているペンシルベニア州では、23日が郡による票数の提出の期限だとしています。ミシガン州では、20日間にわたる決定プロセスが23日に始まり、通常は初日に確定するそうですが、民主党は共和党が邪魔をするのではないかと警戒しているとしています。いずれにても、選挙人の数は全米でバイデン氏が306、トランプ大統領が232という予測に変わりないということです。はTrump targets vote certification in late bid to block Bidenの中で、“バイデン時期大統領”の誕生に向けて包囲網が築かれるなか、トランプ陣営は激戦州の当局に圧力をかけていると伝えています。ミシガン州では、共和党の委員が理由もなく最大の郡の票数の確定を拒否したということです。アリゾナ州でも一部の郡の投票を確定していないそうです。陣営として一貫した戦略があるわけではなく、トランプ大統領が根拠もなく不正があったと繰り返し主張していることに起因しているとしています。トランプ大統領はウィスコンシン州の2つの郡で票の再集計を求めているほか、未集計票が見つかったジョージア州は手で再集計をしているものの、全米で12月8日までに選挙人を確定する必要があり、「トランプ陣営に残された時間は少ない」と総括。共和党幹部の中には、選挙人の確定を遅らせようと画策する動きもあるとしていますが、トランプ側近もこれは「幻覚(fever dream)」だと見ているということです。再集計にはお金がかかるということで、はTrump campaign transfers $3 million to Wisconsinfor recount(トランプ陣営、ウィスコンシン州での票の数え直しに向けて300万ドルを支払い)の中で、トランプ陣営が18日、不正の根拠を示さないまま、ウィスコンシン州のデイン郡とミルウォーキー郡の2つの郡での票の再集計に向けて日本円で3億円余りを送金したと報じています。このお金は、票の数え直しのコストをまかなうためのものだそうです。バイデン氏は選挙人10人のウィスコンシン州で2万500票の差で勝利を確実にしたということです。問題のデイン郡ではバイデン氏が18万1000票、ミルウォーキー郡でも18万2000票の差で勝っていて、一般的に再集計では数百票が変わることがあっても、現状を覆すのはほぼ不可能(nearly impossible)と締めくくっています。