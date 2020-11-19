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北海道の感染者 過去最多250人規模となる見通し



新型コロナの北海道道のきょうの感染者が過去最多の250人規模となる見込みだ。現時点で札幌市が180人前後、旭川市や函館市でも10人前後が確認されている。
（ANNニュース）

映像：札幌市に不要不急の外出と往来自粛を要請
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