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- 2020年11月19日 13:49
北海道の感染者 過去最多250人規模となる見通し
新型コロナの北海道道のきょうの感染者が過去最多の250人規模となる見込みだ。現時点で札幌市が180人前後、旭川市や函館市でも10人前後が確認されている。
（ANNニュース）
▶映像：札幌市に不要不急の外出と往来自粛を要請
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