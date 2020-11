【どうするの？トランプ大統領】

米トランプ大統領は選挙に敗北を認めていませんが、世の中は「バイデン次期大統領」誕生に着々に動いていますね。

一方、トランプ大統領は20日にオンラインで開催されるAPEC首脳会議に参加するそうです。ニューヨーク市が19日から110万人が通う公立学校の一斉休校に踏み切るなど、新型コロナ感染が拡大するなか、どんな発言をするのかしら。

Reuters はTrump to represent U.S. at this week's virtual APEC summit, official says(トランプ、オンラインAPEC参加へ)の中で、マレーシアの主催で20日にオンラインで開かれるAPEC首脳会議にトランプ大統領が出席することを政府高官が認めたと報じています。

中国の習近平国家出席も参加するということです。

トランプ政権は東アジアサミットに高官を出さず批判されていたそうです。

トランプ大統領がAPECに参加するのは2017年以来。2018年はペンス副大統領が出席。2019年は開催国のチリが国内の抗議デモを背景に開催を見送りました。

Washington Post はAdopting mask mandates, some GOP governors give p the gospel of personal responsibility(米共和党の州知事、自己責任のマントラを断念してマスク着用の義務化へ)の中で、これまでマスク着用が個人の自由を新開すると主張していた米共和党の知事の中には、新型コロナウイルスの感染拡大を背景に公共の場でのマスク着用の義務化に動き出していると報じています。

具体的にはアイオワ州やオハイオ州、ユタ州、ノースダコタ州、ウエストバージニア州だとしています。トランプ大統領がsんきょでの敗北を認めずコロナ対策が進まないなか、今月17日には1日の新規感染者数が15万9000件に及んでいるとしています。

New York Times はIn Georgia, a Republican Feud With Trump at the Center(ジョージア州で共和党、トランプとの不和が問題)の中で、大統領選挙ではバイデン氏に軍配をあげ、2人の議席をめぐる上院議員選挙では2議席をめぐる決選投票が1月に行われることなったジョージア州では、“トランプの共和党”についていくのか、それに反旗を翻すのか、ジョージア州の共和党は選択を迫られていると報じています。

民主党が議会上院で多数派を奪還できるかどうがかかっています。共和党の関係者の中には、今後フロリダ州の別荘でいわば亡命生活を送ることになるトランプ大統領が2022年の中間選挙でキングメーカーになると見ている人もいると言います。

WSJ はTrump Fires Top Cybersecurity Official Who Defended Integrity of Election(トランプ、米大統領選挙の正当性を主張したサイバー攻撃を解任)の中で、トランプ大統領が国家安全保障省でサイバー攻撃を担当し、大統領選挙で外国勢の関与の有無をチェックする責任者のクリス・クレブス氏を解任したと報じています。

先週、クレブス氏らは選挙で不正は見当たらないして、不正を主張するトランプ大統領の主張に真っ向から反対したということです。クレブス氏は最近、正確な発言をすることでトランプ大統領にクビを言い渡されるだろうと周辺に漏らし、覚悟を決めていたそうです。

米マイクロソフト出身で長髪がトレードマークのクレブス氏を解任したことで、アメリカ国民に打撃を与えたとしています。

クレブス氏はマイクロソフトでの仕事に先立ってブッシュ(子)政権下で国家安全保障省で勤務したということですが、解任に伴って直属の部下も退職したそうです。