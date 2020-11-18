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東京都で新たに493人の新型コロナ感染確認、過去最多の472人上回る＝報道


［東京　１８日　ロイター］ - ＮＨＫなど国内メディアは１８日、東京都でこの日新たに４９３人の新型コロナウイルス感染が確認されたと報じた。４００人を超えるのは８月８日以来。これまでの最高は８月１日の４７２人で、これを上回る。

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