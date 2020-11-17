［東京 １７日 ロイター］ - 北海道の鈴木直道知事は１７日の会見で、道内で新型コロナウイルスの感染者が増えていることに関して、特に感染が急増している札幌市を対象に、道独自の警戒ステージで上から２番目の「４」に相当する措置を１７日から２７日まで実施すると発表した。感染リスクを避けるのが難しい場合は、札幌市内で不要不急の外出を自粛するように要請する。
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- 2020年11月17日 16:20 (配信日時 11月17日 16:20)
札幌市で警戒ステージ4相当の措置、27日まで実施＝北海道知事
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