【コロナワクチンと株価】

新型コロナウイルスのワクチン開発のニュースを好感して16日のニューヨーク株式市場のダウ平均株価は値上がりし、終値は先週末に比べて470ドル63セント高い2万9950ドル44セントでした。

9か月ぶりに最高値を更新。3万ドルまであとちょっとです。

一方、感染者が急増しているアメリカでは規制強化の動きが広がっているほか、独自の対策を推進してきたスウェーデンの首相が会見して、公共の場で集まれる人数をこれまでの50人から8人とすると発表しました。

WSJ はModerna’s COVID-19 Vaccine Is 94.5% Effective, Early Results Show(モデルナのコロナワクチン、94.5%の有効確認)の中で、米製薬の新興企業のモセルナが16日、新型コロナウイルスのワクチンの最終的な治験で初期データから94.5%の有効性が確認されたと発表したと伝えています。

治験に参加した3万人のうちコロナに感染した90人を調べたところ、新型コロナウイルスによる感染症となったのは95例で、このうちワクチンを受けていたのは5例だったのに対して偽薬の接種を受けていたのは90例だったとしています。90人がワクチンが投与されていなかったということです。

New York Times はStates and Cities Tighten Restrictions as U.S. Caseload Soars(アメリカでコロナ感染が急増するなか、規制強化の動きが広がる)の中で、イリノイ州シカゴの当局は16日、ステイホームを求めるなど、コロナの感染拡大を抑えるための動きが全米で広がっていると報じています。

隣のミシガン州では今後3週間、高校と大学での対面授業が取り止められたとしています。

全米では48州でコロナ感染が増えていてこの1週間で100万件の新規感染者が確認され、ニューメキシコ州では2週間のロックダウンに踏み切ったほか、ノースダコタ州ではマスク着用が義務化されたということです。

トランプ大統領が敗北を認めていないことで、政権のコロナ対策チームはまだバイデン次期政権の移行チームと連携を取ることができないそうです。

Washington Post はBiden says Trump’s lack of cooperation in transition means ‘more people may die’(バイデン「トランプが政権移行への協力を拒否し続ければコロナ死亡者は増えるだろう」)の中で、トランプ大統領が敗北を認めず政権移行に向けた協議が進まないなか、バイデン次期大統領が16日、経済政策について会見し、このままではワクチンの開発や供給に遅れが出ると懸念を示したと報じています。

さらに「協力しなければより多くの人がコロナで死ぬ(More people may die, if we don’t coordinate)」と述べたそうです。

FT はSweden announces toughest Covid restrictions yet(スウェーデン、かつてなく厳しいコロナ規制を発表)の中で、モデルナのコロナワクチン開発に株式市場が沸き立つ一方で北欧のスウェーデンでは、ロベーン首相が16日記者会見し、「これが新しい日常だ」と述べて、密を避けるために公共の場で集まれる人数をこれまでの50人から8人にまで抑制することを発表したと伝えています。

スウェーデンはこの春、ほかの欧州各国と違ってロックダウンをせずに在宅勤務や手洗いの推奨などで対応しましたが、最近は感染者が急激に増えていると言います。

ロベーン首相は「今後はジムに行かないでください。図書館もダメです。外食もパーティもいけません。キャンセルして!」と述べたということです。