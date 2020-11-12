［東京 １２日 ロイター］ - １２日午前の東京株式市場で、日経平均が連日の年初来高値を更新した。前日比１５０円を超す上昇で、２万５５００円台と、取引時間中として１９９１年６月以来の高水準での推移となっている。
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- 2020年11月12日 09:35 (配信日時 11月12日 09:28)
日経平均が連日の年初来高値更新、1991年6月以来の水準＝東京株式市場
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