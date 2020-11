【出口調査で分かったこと】

アメリカ大統領選挙の出口調査を見ると、男性の間ではトランプに投票した人とバイデンに投票した人がほぼ拮抗したものの、女性の間では大きな開きがあったことがわかります。女性のうち、56%がバイデン候補、43%がトランプ大統領に投票しました。投票の決め手となった争点は全体で見ると▼経済が35%、▼人種問題が20%、▼コロナが17%でした。個人的には、コロナが少ないことが意外でした。経済運営を任せられる相手としてトランプ50%に対して、コロナ対応を任せられる相手としてバイデン51%。多くの有権者が「経済」を最大の争点として挙げ、その経済運営を任せられる相手としてトランプ大統領に一票を投じたことが分かります。

出口調査はEdison ResearchはABC、CBS、CNN、NBCで構成されたNational Election Poolのために実施し、この4社が質問項目を用意したとしています。1万5553人が対象で、投票所の出口で対面で行われたほか、期日前に投票した有権者に対しては電話で行われたそうです。はExit polls 2020: Preliminary results show presidential candidates split along gender lines in suburbs(出口調査では都市部郊外の男女差が鮮明に)の中で、▼都市部の郊外に住む女性の間ではバイデン投票が55%、トランプ投票が44%に対して、▼都市部郊外の男性の間ではバイデン投票が52%、トランプ投票が46%でした。▼白人有権者の間では、トランプ投票56%、バイデン投票42%。▼初めて投票した有権者の間ではバイデンが33ポイントのリード、▼18歳から29歳の若者の間ではバイデンが26ポイントのリード。 一方、▼高齢者の間ではトランプが2ポイントのリードだったとしています。▼経済運営を任せられる相手としてトランプ50%、バイデン48%。一方、▼コロナ対応を任せられる相手としてバイデン51%、トランプ43%。はMore Latino voters support Trump in 2020 than 2016, but young Americans favor Biden, early CNN exit polls shows(ラテン系の間ではトランプ支持広がるが、若者はバイデン支持)の中で、▼トランプ大統領が激戦州のフロリダで得たラテン系有権者の投票は、2016年の35%に対して今回はほぼ半分だったと伝えています。一方、▼30歳以下の有権者では、重要となった中西部の州やアリゾナ州で圧倒的にバイデンへの投票にまわったとしています。はわかりやすく可視化しています。

▼男性の間ではトランプに投票した人が49%、バイデンに投票した人が48%とあまり変わりませんが、▼女性の間ではトランプ43%、バイデン56%と差が大きいです。▼全体の65%を占めた白人の間ではトランプに投票が57%、バイデンに投票が42%ですが、▼全体の12%だった黒人の間ではトランプに投票が12%、バイデンに投票が87%、▼13%を占めたヒスパニック/ラテン系の間ではトランプに投票が32%、トランプに投票が66%でした。

争点で見ると、▼全体の35%が「経済」が最も大事だったとして、このうちトランプに投票した人のうち82%もが「経済」を挙げている一方で、バイデンに投票した人の間では17%にとどまっています。次いで▼全体の20%が「人種問題」が最も大事な決め手だったとしていて、このうちバイデンに投票した人が91%、トランプに投票した人が8%と圧倒的にバイデンに投票した人が「人種問題」を重視したことがわかります。決め手として35%の「経済」、20%の「人種問題」に次いで多かったのが17%の「コロナ」です。▼「コロナ」を挙げた人のうちバイデンに投票した人は82%を占めた一方で、トランプに投票した人は14%でした。