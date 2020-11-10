北海道の新たな感染者は100人を超える見通し 6日連続100人超

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関係者によると、新型コロナウイルスの感染拡大が続く北海道で10日、新たな感染者数が100人を超える見通しであることがわかった。
【映像】北海道 11日連続で“集団感染”
北海道ではきのう、1日の感染者が初めて200人に達し、きょうで6日連続100人を超える。
（ANNニュース）
▶映像：“GoTo除外”は？北海道知事 総理と面会
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