史上最高の得票でバイデン勝利、菅首相も祝辞（金融日記 Weekly 2020/10/30-2020/11/6）

トランプ大統領が敗退し、バイデン大統領の誕生である。何か新しい情報を付け加えようと思ったのだが、選挙結果からトランプ陣営の行動まで、ほぼ事前に選挙予想や政治分析の専門家が予想した通りの展開になっており、特に付け加えることはない。



★菅首相もさっそくバイデン大統領に祝辞を送った。

Warm congratulations to @JoeBiden and @KamalaHarris. I look forward to working with you to further strengthen the Japan-US Alliance and ensure peace, freedom, and prosperity in the Indo-Pacific region and beyond.