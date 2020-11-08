［７日 ロイター］ - 米大統領選で民主党のジョー・バイデン候補が勝利したとメディアが報道した後、ワシントンのホワイトハウスに戻る共和党の現職ドナルド・トランプ大統領。７日撮影。（２０２０年 ロイター／Carlos Barria）
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- 2020年11月08日 11:35 (配信日時 11月08日 10:11)
写真で見る米大統領選：ホワイトハウスに戻るトランプ氏
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