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写真で見る米大統領選：バイデン氏が勝利宣言


［７日　ロイター］ - 米大統領選で民主党候補のジョー・バイデン前副大統領は７日、デラウェア州ウィルミントンで演説し、勝利を宣言した。バイデン氏は「分断させる大統領ではなく、団結させる大統領になることを誓う」と述べた。（２０２０年　ロイター／Jonathan Ernst）

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