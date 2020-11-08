［７日 ロイター］ - 米大統領選で民主党候補のジョー・バイデン前副大統領は７日、デラウェア州ウィルミントンで演説し、勝利を宣言した。バイデン氏は「分断させる大統領ではなく、団結させる大統領になることを誓う」と述べた。（２０２０年 ロイター／Jonathan Ernst）
記事
- 2020年11月08日 11:35 (配信日時 11月08日 11:17)
写真で見る米大統領選：バイデン氏が勝利宣言
トピックス
ランキング
-
1
大塚家具 泥沼化にみる3つの失敗
- facebook1546
-
2
菅首相の祝福投稿に「早すぎる」
- facebook35
-
3
宮崎美子61歳 なぜ突然ビキニに?
- facebook27
-
4
真っ当な在日ベトナム人襲う悲劇
- facebook3
-
5
収入印紙の廃止は間違いなく朗報
- facebook1
-
6
バイデン氏が勝利確実 米報道
- facebook2
-
7
日本で感染1000人 医師「危険」
- facebook70
-
8
裏付けない質問をする野党に苦言
- facebook3
-
9
安倍前首相より酷い菅首相の答弁
- facebook201
-
10
菅首相答弁が不安定 1月に解散か
- facebook32