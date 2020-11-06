［５日 ロイター］ - 米アリゾナ州フェニックスで５日、開票所前で市民らが集計を巡り抗議活動を行った。参加者の中には銃を携帯するトランプ大統領支持者の姿も見られた。（２０２０年 ロイター／Jim Urquhart）
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- 2020年11月06日 18:36 (配信日時 11月06日 16:55)
写真で見る米大統領選：銃を持つデモ参加者
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