  1. トップ>
記事
  • ロイター

写真で見る米大統領選：銃を持つデモ参加者


［５日　ロイター］ - 米アリゾナ州フェニックスで５日、開票所前で市民らが集計を巡り抗議活動を行った。参加者の中には銃を携帯するトランプ大統領支持者の姿も見られた。（２０２０年　ロイター／Jim Urquhart）

  • FacebookでBLOGOSをフォロー

トピックス

ランキング

  1. 1

    iPhone12とiPad Air購入「最高」

    常見陽平

  2. 2

    トランプ氏側近に敗北備える動き

    飯田香織

  3. 3

    敗北を認めないトランプ氏に失望

    木走正水（きばしりまさみず）

  4. 4

    監視対象は嬉しい? 番組のホンネ

    渡邉裕二

  5. 5

    国会論戦 迫力がない立民に呆れ

    赤松正雄

  6. 6

    AV女優宅特定した少年強盗の手口

    文春オンライン

  7. 7

    自殺急増 データで読み解く背景

    BLOGOS編集部

  8. 8

    枕営業はある? 放送作家が回答

    放送作家の徹夜は2日まで

  9. 9

    膠着状態続く米大統領選にため息

    企業法務戦士（id:FJneo1994）

  10. 10

    乗車拒否するタクシー業界に苦言

    小林よしのり

ランキング一覧

ログイン

ログインするアカウントをお選びください。
以下のいずれかのアカウントでBLOGOSにログインすることができます。

コメントを書き込むには FacebookID、TwitterID のいずれかで認証を行う必要があります。

※livedoorIDでログインした場合、ご利用できるのはフォロー機能、マイページ機能、支持するボタンのみとなります。