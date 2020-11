【米大統領選2020】　投票について拡散されたうわさを検証

リアリティー・チェック・チーム、BBCニュース

米大統領選の行方は、接戦を続ける残る数州の結果で決まる情勢となった。この間、「不正投票があった」と主張する様々なうわさがインターネットを飛び交っている。そのいくつかを検証する。

ドナルド・トランプ大統領は5日夜にホワイトハウスで、「合法的な票を数えれば自分の勝ちだ」として、選挙で数々の不正が行われていると具体的な根拠を示すことなく述べた。

勝利には選挙人270人が必要な状況で、民主党のジョー・バイデン副大統領が日本時間6日午前までに253人を獲得している。

期日前投票や郵便投票の多くがバイデン氏を支持する状況の中で、大統領のほかにも、その息子たちやトランプ陣営は、今回の選挙の正当性そのものを否定するうわさを広めている。

そのいくつかを検証した。

投票日3日夜のミシガン州の開票状況を示す地図が、ソーシャルメディアで広く拡散された。バイデン氏の得票数が一気に約13万票増え、トランプ氏には増えていないかのように見える。

不正があったのではと思わせるこの画像を、トランプ大統領もツイートした。

開票中に各地の選挙管理委員会が、開票済みの票数を一気に追加するのは通常のことだ。

しかし、この時点での集計結果に、なぜトランプ氏の票が増えていないのかを疑問視する声が、ソーシャルメディアで上がった。

答えは簡単。入力エラーだ。このミスは後に訂正されている。

この地図を作成した選挙監視ウエブサイト「Decision Desk」は、「州が作成して我々が取り込んだファイルに、単純なミスがあった(中略)州はミスに気づき、集計を更新した」と説明している。

「Decision Desk」の広報担当は、「こういうことは投票日の夜にありがちなことで、ミシガン州の開票を集計していたほかの人たちも同じミスを経験し、我々と同じようにリアルタイムで修正したはずだ」と述べた。

この件をめぐり不正選挙の疑念を唱えるツイートについて、ツイッター社は「選挙や他の市民行事への参加方法について誤解を招いている可能性があります」と警告を表示している。

トランプ氏がリツイートしたツイートを投稿したマット・マコウィアク氏は後に、自分のもとのツイートを削除し謝罪した。「このツイートは、(スクリーンショットを)誠実にとって共有したものだ。後になって、ミシガン州の更新内容はひとつの郡の誤入力を反映していたと分かった。元のツイートを削除しました」と書いている。

しかし、この画像はその後も広く拡散されている。

This tweet was taken and share honestly. I have now learned the MI update referenced was a typo in one county.



I have deleted the original tweet. pic.twitter.com/NXQINWDbEH