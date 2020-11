【やはり決まりませんね】

日本時間の6日(金)午前06:50現在、New York TimesとWashington Postは24時間前と同じバイデン253、トランプ214です。



WSJとFTはバイデン264、トランプ214としています。



やはり、なかなか決まりませんね。







WSJ はPresidential Election Comes Down to a Few States as Vote Counting Continues(集計続く)の中で、AP通信がアリゾナ州でバイデン勝利確実としたことで11を上積みして「バイデン264」としたと説明した上で、残りの州について▼ネバダ州ではバイデン候補が1万1000票リード、▼ジョージア州ではトランプ大統領が1万3200票のリード、▼ペンシルベニア州ではトランプ大統領が11万1400票のリードと伝えています。



トランプ大統領が勝利に必要な270人の選挙人を得るための道筋はただひとつ。ペンシルベニア+ジョージア州+ノースカロライナ州+ネバダ州で勝つこと。一方、あと6人の獲得で270人に達するバイデン候補には4つの道筋があるとしています。



トランプ大統領のナローパスについて CNN はNarrowing path leaves some aides facing reality even as Trump presses legal action(狭まる選択肢でトランプ、法的措置に出るも側近の間では現実を直視する向きも)の中で、トランプ側近の中には敗北の可能性が濃厚だと認めて次のキャリアを考える動きが出ていると報じています。



これに対して当のトランプ大統領は決して諦めておらず、法的措置に踏み切るために代理人を全米に派遣しているということです。



Washington Post はResult could be known today in Pennsylvania; win there would seal Biden victory(ペンシルベニアできょうにも結果判明か。バイデン勝てば勝利確実)の中で、焦点となっている激戦州のペンシルベニアで現地の5日のうちに結果が出る見通しを伝えています。



バイデン陣営は勝利に自信を示す一方で、トランプ陣営は集計停止を求めているそうです。

トピックス

ランキング