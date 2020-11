青と赤の気まぐれSWING。

大勢が決着したらエントリーを上げようと昨日から待ち構えていたのだが、結局日本時間で2日目の夜に突入しても、残された5州の青と赤は膠着状態が続く。

そう、言うまでもなく米国大統領選2020の話。

選挙戦が終盤に差し掛かった時期になって、嘘か真か、現職の大統領が新型コロナ感染という話になり驚愕したのは10月初めのことだった。

一報を聞いた時に抱いた嫌な予感も何のその、この一件の直後にバイデン候補が支持率で大きくリードしたというニュースを聞き、さすがに米国民もそこまでアホではないか、と思ったのもつかの間、投票日が近付くにつれてトランプ大統領側が一気に追い上げ、蓋を開けてみたら全くの拮抗状態。

いや、開票が始まってからしばらくは、元々事前報道が眉唾だったテキサス、フロリダはもちろん、オハイオまで早々に陥落し、他の「激戦州」とされていた州でも見た目は明らかに「赤」が優勢、ということで、「バイデン絶体絶命か・・・!!」と嘆く時間帯の方が遥かに長かったような気がする。

幸い、ここに来て郵便投票の威力が発揮されたのか、前回鬼門となったミシガン州をバイデンが奪回、ウィスコンシン州も形勢が逆転して、当初から「青」が優勢だったアリゾナ州、ネバダ州*1を抑えればバイデンの逆転勝利確定、という展開に。

さらに「赤」優勢だったジョージア、ノースカロライナ、ペンシルベニア各州の開票がじわじわと進み、しかもこれらの州は依然として現在の数字ではトランプ候補優勢ながらじわじわと「青」が勢いを増してきているものだから、余計にざわつきは増す。

既に郵便投票の取扱いをめぐって民主党系の州知事がトランプ陣営と激しい舌戦を繰り広げているペンシルベニアのような州で決着が付くようなことになってしまうと、「法廷で徹底抗戦」を掲げるトランプ陣営の思うつぼだから、できれば先行していたアリゾナ、ネバダで決着してほしい、と思いながら眺めているのだが、この両州の開票状況の数字はある時からぴたりと動かなくなっているようで、極東の島国の人間にはもう一体何が起きているんだかよく分からない・・・という状況になっている。

こうなると思い出すのは、ちょうど20年前、アル・ゴア副大統領がブッシュ息子と争った選挙戦で、あの時は月が変わってもまだすっきりと当選者が決まらずにゴタゴタしていた。

忘れもしない12月上旬、職場旅行で行った季節外れのハワイが自分の初めての海外渡航だったわけだが*2、街中にはまだ大統領選のキャンペーンポスターが残っていたし、確かちょうど滞在中にゴア陣営がタオルを投げることになって、現地のテレビ局が流すニュースも軒並みその話題だった、ということが思い出される。

あの時も争点になったのは投票方式。それも「投票カードのパンチ穴が機械で読み取れない」という、当時世界で断トツ先頭を走っていた国とは思えないような何とも情けない話で両陣営が司法機関をフル活用し、結局連邦最高裁が再集計を認めずに決着、となったわけだが、今回もまた同じようなことが繰り返されるのだとしたら、ため息しか出てこない。

もちろん、こういうドロドロした話が出てくるのは、「ガチの選挙で勝者を決める」という民主主義のルールが徹底されていて、かつ、さらにそのプロセスを審査するための、政治からは一歩、二歩距離を置いた司法機関が存在する、という近代国家の形があるがゆえで、「こんな時にいつまでも次のリーダーを決められないのは見苦しい」などという批判をしてしまうと、今の中国やロシアの有様を正当化することにもなりかねないから、かの国と同じ陣営に属している(と信じている)異国の人間としては、温かく見守るほかないのは確か*3。

ただ、この20年で世界の重心が大きく動いてしまっている今、「いつまでも決められない」状況が続くことでまだ微かに残されている”超大国”の権威が失われることはあっても、それを取り戻せることは決してないのだから、目下敗色濃厚と言われている現職大統領には、

This is America and we put country before party.