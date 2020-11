【なかなか決まりません】

New York Times

予想されていたとは言え、米大統領選挙の結果がなかなか出ません。日本時間の5日(木)の午前06:50現在で、WSJによるとバイデン248、トランプ214。Washington Postとではバイデン253、トランプ214。どちらも勝利に必要な270に届きません。

New York Times

WSJ

FT

はBiden Wins Wisconsin, Trump Team Begins Challenges in Key States(バイデン、ウィスコンシンで勝利。トランプ陣営は票の数え直し要求の準備)の中で、4年前にはトランプ大統領が勝利した激戦州ウィスコンシンでバイデン候補が勝利したと報じています。ミシガン州は元はブルーがシンボルカラーの民主党が強い地域でblue wall(青い壁)だったということです。また、バイデン候補がデラウェア州で会見し、270人の選挙人の獲得が確実になったと述べたということです。ただし、勝利宣言はしなかったとしています。一方、トランプ陣営はウィスコンシン州で票の数え直しを求める準備を始めたそうです。はBattleground Vote Count Heats Up in Tight Race Between Trump and Biden(激戦州で開票作業がヒートアップ)の中で、トランプ陣営が激戦州のミシガンで開票作業の停止を求めたと伝えています。ジョージア州、ペンシルベニア州での接戦が続いているとしています。は、トランプ陣営がウィスコンシン州の票の数え直し、開票作業が適正に行われていることが確認できないとしてミシガン州の開票作業の停止、さらにペンシルベニア州の開票作業の停止を求めたと報じています。ペンシルベニア州ではこれまでのところトランプ大統領がリードしているものの、このあと開票される郵送票はバイデン候補に有利になると見られているということです。