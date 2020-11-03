［ソウル ３日 ロイター］ - 韓国聯合ニュースは３日、同国の情報機関、国家情報院（ＮＩＳ）の話として、北朝鮮が弾道ミサイルを発射可能な潜水艦を新たに２隻建造していると伝えた。
記事
- 2020年11月03日 17:20 (配信日時 11月03日 17:14)
北朝鮮、弾道ミサイル発射可能な潜水艦2隻を建造中＝聯合ニュース
トピックス
ランキング
-
1
小池知事 1期退職金コッソリ受領
- facebook556
-
2
木村拓哉の事故対応 伊藤との差
- facebook16
-
3
GoToが招く価格崩壊という大罪
- facebook27
-
4
れいわ叩かぬマスコミのダブスタ
- facebook21
-
5
ラブホをバイト先に選ぶ若者たち
- facebook2
-
6
国としての葬儀は皇族だけに絞れ
- facebook198
-
7
大阪都構想 最大の敗者は公明党
- facebook74
-
8
アパレル企業「大量閉店」の裏側
- facebook13
-
9
中国をめぐる日経新聞記事に失笑
- facebook6
-
10
都構想失敗でも維新は改革進めよ
- facebook1928