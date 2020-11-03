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北朝鮮、弾道ミサイル発射可能な潜水艦2隻を建造中＝聯合ニュース


［ソウル　３日　ロイター］ - 韓国聯合ニュースは３日、同国の情報機関、国家情報院（ＮＩＳ）の話として、北朝鮮が弾道ミサイルを発射可能な潜水艦を新たに２隻建造していると伝えた。

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