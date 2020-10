【投票結果はいつ出るのか】

アメリカ大統領選挙の投票まであとちょっと。郵送による期日前投票があまりに多く、すぐに結果が出ないのではないかと見られているということです。

そうなるとツイッターなどのSNSの役割が大きくなりそうですが、43歳のドーシーCEOは心ここにあらず、のようです。

New York Times はWith a Week to Go Early Voting Exceeds Half of 2016 Total(期日前投票は、既に前回選挙の総数の半分を上回る)の中で、大統領選挙まで1週間を切るなか、27日の夕方現在、既に6950 万人が郵送やリアルに期日前投票を済ませ、これは2016年の大統領選挙の投票総数の50.4%に達すると報じています。

州によっては投票率がさらに高く、テキサ州では4年前の投票総数の87%、フロリダ州は3分の2、ノースカロライナ州で72%、ジョージア州で71%となっているとしています。さらに、ウィスコンシン州とミシガン州が半分に迫っているとして、激戦州での期日前投票が多いと指摘。

全体として民主党支持者は郵送で、共和党支持者はリアルに投票する傾向が強いそうで、その結果、11月3日の選挙当日はリアル投票の結果を受けて共和党がリードするものの、その後、郵送投票の結果が判明するにつれて民主党が盛り返す見通しを示しています。

両陣営は、期日前投票の多さの意味するところが▼有権者が単純に早めに投票しているだけなのか、▼圧倒的な関心の高さなのか見極められていないということです。

結果がすぐに出ない可能性について FT はUS business lobby groups call for patience over election result (米経済団体、選挙結果を忍耐強く待つように促す)のなかで、アメリカ商工会議所とビジネス・ラウンドテーブル、それに小売業や製造業を代表する6つの団体が、郵送投票の急増を背景に、結果が出るまでに「数日、あるいは数週間かかる可能性がある」として「平和で公正な選挙を支持してほしい」として結果が出るまで辛抱強く待つよう呼びかけていると伝えています。

トランプ大統領が仮に選挙当日以降も開票作業が行われるのであれば、それは「まったく不適切だ(totally inappropriate)」と述べ、平和的な政権移行を約束しないとしていますが、商工会議所の政策担当者は「ことしはコロナという不幸な状況下で大勢が郵送投票をしており、すべてのアメリカの有権者が票を投じる重要性を訴え続けたい。そして選挙プロセスに対して忍耐と信頼を維持することが重要だ」としています。

大統領選挙の結果が出る前に勝利宣言が出るのではないかという懸念も出ていますが、 WSJ はTwitter's Jack Dorsey : A Hands -Off CEO in a Time of Turmoil(混乱の中でツイッターCEOの現場任せの経営手法)の中で、ツイッターのドーシーCEO(43歳)が政争に巻き込まれているが、実際には自分で経営判断をしているわけではなく、現場任せにしていることで混乱に拍車をかけていると伝えています。

ドーシーCEOは、バイデン候補の次男による外国勢力との関係について報じたNew York Postの記事の投稿を禁止したことなどを理由に、議会上院の公聴会に呼ばれて説明を求められています。

ドーシーCEOについては、鼻ピアスをしたり、ミャンマーに10日間こもったり、毎日数回氷のお風呂に入ったりするなど、得体が知れない(enigmatic)と表現。

ドーシー氏は決済会社SquareのCEOでもありますが、Twitterをめぐってはヘイトスピーチや嫌がらせ、いじめ、嘘の情報の拡散、一部の投稿者に対する検閲など多くの問題を抱えるなか、もっと真剣にTwitterの経営に集中するべきだという声が投資家などから寄せられているそうです。

ドーシーCEOの経営手法は、自ら現場に手を突っ込むFacebookのザッカーバーグCEOとは正反対ですが、ザッカーバーグCEOも11月には議会上院の公聴会で証言を求められているそうです。