［ワシントン ２６日 ロイター］ - 米上院は２６日、トランプ大統領が連邦最高裁判所判事に指名したエイミー・バレット氏を賛成多数で承認した。最高裁の保守化が進むことになり、１１月３日の大統領選を前にトランプ氏にとって大きな政治的勝利となった。
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- 2020年10月27日 09:50 (配信日時 10月27日 09:47)
米上院、最高裁判事にバレット氏承認 トランプ大統領に追い風
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