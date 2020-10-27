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東京・目黒区タワマン強盗事件 19歳の少年ら3人を逮捕

きのう、東京・目黒区のタワーマンションで、30代の女性が宅配業者を装った２人組からおよそ600万円を奪われた事件で19歳の少年ら３人を逮捕した。（ANNニュース）

【映像】少年ら3人を逮捕

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