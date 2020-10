トランプVSバイデン、最後の討論会で政策の違いが鮮明に

Trump VS Biden : The Final Debate Gave Voters Their Differences On Policies.

第2回大統領討論会が10月22日、テネシー州ナッシュビルで約90分にわたり開催されました(前回予定されていた10月15日開催分がトランプ氏の新型コロナウイルス感染でキャンセル)。第1回討論会では中傷合戦と化し、阿鼻叫喚の展開となりましたが、今回は米大統領候補討論会委員会(CPD)対策に乗り出したお陰で、比較的正常案政策論議が展開あれました。司会者の質問に対する回答中、相手のマイク音声を切る措置が講じたのは、正解だったと言えるでしょう。各メディアのヘッドラインも、両者の論点の違いを際立たせ、第1回とは大違いです。

【各メディアのヘッドライン】

NYタイムズ紙:「冷静な討論で、バイデンとトランプは激しく異なる米国の展望を提供(In Calmer Debate, Biden and Trump Offer Sharply Different Visions For Nation)」

CNN:「トランプ、バイデンに辛辣な攻撃を加える(Trump just handed Biden a devastating debate attack)」

ワシントン・ポスト紙:トランプとバイデンによる2回目の討論会、横槍は急減もカウンターパンチ合戦に(Second Trump-Biden debate has fewer interruptions but more counterpunches)」

WSJ紙:「トランプとバイデン、コロナや倫理につき前回より冷静に議論(Donald Trump, Joe Biden Clash Over Covid, Ethics in Calmer Presidential Debate)」

FOXニュース:「トランプとバイデン、バイデン息子のビジネスめぐり衝突(Trump, Biden clash over Hunter Biden business questions at final presidential debate)」

フィナンシャル・タイムズ紙(英):「バイデンとトランプ、最後との討論会でコロナをめぐり衝突(Joe Biden and Donald Trump clash over coronavirus in final debate)」

BBC(英)「トランプとバイデン、コロナ、気候変動、人種につき口論(US Election 2020: Trump and Biden row over Covid, climate and racism)」

FAZ紙(独):「著しく対照的な政策の応酬(Scharfe Kontraste in einem echten Schlagabtausch)」

ル・モンド紙(仏):「バイデンは最後の討論会で闘争的なトランプ氏に抵抗(Election présidentielle américaine : Joe Biden résiste à un Donald Trump combatif lors du dernier débat)」

サウスチャイナ・モーニング・ポスト紙(中国):「トランプとバイデンの最後の討論会、中国に国際ルールを遵守させる(Trump-Biden final debate: China ‘will be forced to play by international rules)」

RT(ロシア):「最終討論会で、バイデン氏はトランプ氏が望んだ土俵に乗り込む(In final debate, Biden raised the stakes – and put himself right where Trump wanted him)」