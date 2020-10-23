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ソフトバンクグループ、今期中間配22円


［東京　２３日　ロイター］ - ソフトバンクグループ<9984.T>は２３日、未定としていた今期（２０２１年３月期）の中間配当を前年と同じ２２円とすることを決議したと発表した。期末配当については引き続き未定だという。

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