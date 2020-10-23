［東京 ２３日 ロイター］ - ソフトバンクグループ<9984.T>は２３日、未定としていた今期（２０２１年３月期）の中間配当を前年と同じ２２円とすることを決議したと発表した。期末配当については引き続き未定だという。
記事
- 2020年10月23日 08:35 (配信日時 10月23日 08:27)
ソフトバンクグループ、今期中間配22円
トピックス
ランキング
-
1
宮崎美子の才色兼備ビキニに脱帽
- facebook1644
-
2
ブラタモリに失望 忘れられた志
- facebook153
-
3
官邸がTV監視? スクープに称賛も
- facebook407
-
4
見直し当然？野党ヒアリング紛糾
- facebook21
-
5
マイナンバーカードが2ヶ月待ち?
- facebook5
-
6
ほんこん 政治的発言をする理由
- facebook61
-
7
菅首相が最優先した反対派の黙殺
- facebook299
-
8
机叩き…橋下氏語る菅首相の会食
- facebook877
-
9
元民主・細野氏らデマ拡散へ揶揄
- facebook119
-
10
新しい生活様式嫌がる日本医師会
- facebook93