これが頂点を極めた者の宿命ということは知りつつも・・・。

既に今日は様々なところで話題になっているが、改めて、ということでこのニュースである。

「反トラスト法と言えばマイクロソフト」だった時代を自分はつい最近のことのように思っていたのだが、もう20年、と聞くと何とも言えない気分になる。

そして、世界中で繰り広げられた長きにわたる闘争の末に勢いを失ったマイクロソフトから主役の座を奪ったGoogleがこういう形で再び「主役」の座に躍り出るという運命の皮肉。

そうでなくても”The Four"と並び称される巨大なデジタルプラットフォーマーたちには、ここ数年、世界中で激烈な嵐が吹き付けていた。

元々これらの米国発の企業をハナから敵対視しているように見える欧州では、伝統的な競争法の観点からも、個人情報保護の観点からも当局がいち早く果敢なアプローチを展開し続けてきたし、この日本ですら公取委から個人情報保護委員会まで規制の食指を伸ばし始めていることはご承知のとおり*1。

さらに地球をぐるっと回って、遂に母国である米国でも下院司法委員会のエキセントリックな報告書に続いてDOJが動き出した、ということで、とうとう来るところまで来てしまったな、という気がする。

今朝の日経の記事などを見ると、

等々、「転機」ということをやたら強調しているのだが、少なくともこれまで伝わってきている報道等を見る限り、自分はDOJのスタンスが大きく変わったという印象は全く受けていなくて、「新興企業が成長を続けた結果独占に至った。だから司法権力をもって成敗する。」というポリシーは全く昔のまま。

ただそれが、ハードのIBMから、ソフトのマイクロソフトになり、そしてインターネット上のプラットフォーマーたるGoogleになった、という、それだけの違いのような気がしてならない。

「市場を独占したい」と思ったところで誰もがそんな大それたことをできるわけではなくて、競争に勝つ、それもただ勝つだけでなく、一歩二歩、最終的にはぶっちぎる勢いで勝てるだけの破壊的なイノベーションを起こしたものだけが「独占」的な地位にたどり着ける、というのは、人類の長い歴史の中で、皆が何度も目撃してきたことでもあるし、苦労してそこまでたどり着いたところで人為的な介入によってその座を奪われる、というのも、何度となく繰り返されてきた歴史であるはず。

だから、今回の提訴の報を受けて、Googleの関係者が訴えている「自分たちは、消費者に提供するサービスが素晴らしかったから選ばれただけだ!」という趣旨の主張は至極真っ当であると同時に、かなりの危うさも秘めている。

”Today’s lawsuit by the Department of Justice is deeply flawed. People use Google because they choose to, not because they're forced to, or because they can't find alternatives. ”

"We understand that with our success comes scrutiny, but we stand by our position. American antitrust law is designed to promote innovation and help consumers, not tilt the playing field in favor of particular competitors or make it harder for people to get the services they want. We’re confident that a court will conclude that this suit doesn’t square with either the facts or the law. "

(by Kent Walker, SVP of Global Affairs)*2