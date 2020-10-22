［ワシントン ２１日 ロイター］ - トランプ米大統領は２１日、民主党のペロシ下院議長やシューマー上院院内総務は「刺激策を巡り米労働者や米国にとって正しいことをする意思」があるとは思わないと述べた。
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- 2020年10月22日 07:20 (配信日時 10月22日 07:12)
トランプ米大統領、刺激策巡り民主党との合意見込まず
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