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トランプ米大統領、刺激策巡り民主党との合意見込まず


［ワシントン　２１日　ロイター］ - トランプ米大統領は２１日、民主党のペロシ下院議長やシューマー上院院内総務は「刺激策を巡り米労働者や米国にとって正しいことをする意思」があるとは思わないと述べた。

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