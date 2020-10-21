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寄り付きの日経平均は反発、米国株高の流れを受け堅調


［東京　２１日　ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比４８円４８銭高の２万３６１５円５２銭となり、反発した。前日の米株高の流れを引き継ぎ堅調なスタートとなった。幅広い業種で買いが先行しており、空運業、石油・石炭製品、非鉄金属、鉱業などが値上がり率上位に入っている。精密機器、医薬品はやや軟調。

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