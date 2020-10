【リアル肉vs植物由来肉】

リアル肉も好きだけど、Impossible FoodsやBeyond Meatの植物由来肉ハンバーガーも好き。そういう人はフレキシブルなベジタリアンを意味するflexitarianと呼ぶそうです。

代替肉が広がる中で、今週、EUで代替肉を”肉”と表示できるかどうかの投票が議会が行われるということです。

この流れが世界的に進むと大豆から作ったsoy milk(豆乳)をミルクと表示できないなど多くの影響がありそうです。



(アメリカで筆者撮影)

FT はDebate over vegan ’sausages’ and ‘burgers’ heat up ahead of EU vote(植物由来の”肉”は本当に肉なのか、EUで論争)の中で、EU議会が21日、植物由来のビーガン向けの代替肉の表示をめぐり投票すると伝えています。

具体的にはリアル肉でないものに対して「ステーキ」「ソーセージ」「バーガー」などの表示を制限するかどうかを問うもので、域内の畜産農家や加工業社が求めているということです。植物由来肉は人気が高まっていて、とりわけコロナで食肉加工業者が休業に追い込まれたことが追い風になっているとしています。

Euromonitorによると、ヨーロッパではこの5年で73%増えたそうです。”肉とは呼ばせない”派は、消費者に対してリアル肉だと勘違いさせると主張。

一方、”肉と呼ばせよう”派はvegie burgerなどは既に定着しており却って消費者を混乱させると反論。EU加盟国は独自に決めることができフランス議会が既にベジテリアン向けの商品を肉と呼ばせない法案を通過させているということです。

一方、オランダ政府はリアルでないことが明確であればチキンなどの表示を認めることを発表。

The Guardian はBattle over EU ban on ‘veggie burger’ label reaches key vote(代替肉を用いた「ヴェジーバーガー」表示を禁止するかどうかの投票へ)の中で、植物由来肉を開発しているユニリーバやネスレが消費者が混乱するという主張は荒唐無稽で、消費者が環境に優しい食品を選べなくなると主張していると報じています。

EU域内では既に乳製品を含まずに植物由来について「ミルク」や「クリーム」「バター」「チーズ」「ヨーグルト」の表示は禁止されていますが、今回の法案で「ヨーグルト・スタイル」「チーズのような」といった表示も禁止される可能性があるということです。

法案はEUの農業委員会に20日に示される予定で、仮に通過すれば加盟国とEU委員会との間で詳細の詰めが行われることになりますが、通過する可能性は半々だということです。通過すれば年内に正式に決まるとしています。

WSJ はAlternative Meat Producer Raises Additional $135 Million to Drive Growth(新興の代替肉生産者が1億3500万ドルを調達)の中でユニリーバで30年活躍したKees Kruythoff氏が創業した植物由来食品のLivekindly Collectiveが1億3500万ドルの資金を調達し、南アフリカ、ドイツ、スウェーデンなどでそれぞれブランドを広げていると報じています。新たに調達した資金でアメリカや中国で普及を目指すとしています。

アメリカのBeyond MeatやImpossible Foodsの植物由来肉は全米のスーパーで売られているのみならずハンバーガーチェーンでも広がっています。

動物愛護の精神や畜産が環境への打撃が大きいとして、動物の肉を食べたくない人が増えていて、リアル肉も食べるけど、植物由来肉も食べるflexitarian=フレキシブルなベジタリアンをターゲットにしていて、Kruythoff氏はあと2世代も進めば、「なんで昔は動物を食べていたの?」という時代が来ると述べたということです。