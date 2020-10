アマゾン：大引け間際の15秒間で3.6%の大幅下落

金曜の取引で話題になったのはアマゾンです。

アマゾンの5分足チャートです。見てのとおり、巨大な陰線を形成して大引けとなりました。

これだけ大きな陰線ができると、いろいろなことを憶測してしまいますが、最近のアマゾンのイベントと言えば13日から14日にかけて行われたプライムデーです。

シティのアナリストは、今年のプライムデーの売上は、ガッカリな内容であったことの可能性を指摘しています。理由は、アマゾンからのプレス・リリースです。

2019: “largest shopping event in Amazon history”

2018: “biggest shopping event in Amazon history”

2017: “biggest day ever in Amazon history.”

2016: “biggest day ever for Amazon.”

2016年から2019年のプレス・リリースの共通点は、「プライムデーの売上はアマゾン史上最高だった」ということです。下が今年のプレス・リリースです。

2020: “the two biggest days ever for third-party sellers”