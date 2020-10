トランピストはマスクをしない コロナとデモでカオスのアメリカ現地報告

Kindle版もあります。

トランピストはマスクをしない コロナとデモでカオスのアメリカ現地報告 (文春e-book)

町山智浩さんの映画の話とアメリカ現地レポートにハズレなし、というのが僕の実感なのです。今回も安定の面白さ。

とはいえ、ドナルド・トランプ大統領のキャラクターがあまりに強すぎ、影響力が大きすぎるためか、トランプ大統領就任以来、ずっと「トランプネタ」ばかりになっていて、読む側としては食傷気味ではあるのです。



たしかに、トランプ大統領のやっていることは無茶苦茶だし、アメリカで暮らしている人たちにとっては死活問題なんでしょうけどね。

僕自身は、「あんな人が大統領になっても、それなりに秩序が保たれているアメリカというシステムの堅牢さ」も感じていたのです。



ただ、今回は新型コロナウイルスという大きな問題が世界を覆っているなかでのトランプ大統領のさまざまな問題行動が出てくるのです。

平時であれば、大統領が暴走しようとしてもなんとかブレーキをかけられるけれど、新型コロナの流行のような非常事態になると、どうしても「大統領の対応能力」が問われます。

マスクの政治的イデオロギーについて、コーネル大学のトム・ぺピンスキー教授らが2400人のアメリカ人にアンケートを取った結果によれば、民主党支持者の75%がマスクをつけると答え、共和党支持者は53%だった。



(2020年)5月5日、トランプはアリゾナのマスク工場を視察した。もちろんマスクしないで。政府の発注でマスク作ってる現場なのに!



トランプのアリゾナのマスク工場視察はテレビで全米に報道されたが、工場のスピーカーから大音量で流れていたのは、なぜかポール・マッカートニーが歌った『007 死ぬのは奴らだ』の主題歌だった。その原題Live and let dieはLive and let live(共存共栄)に対する皮肉で「自分は生きるが、他の奴らは勝手に死ね」という意味。



工場の周りには熱烈なトランプ支持者が集まっていた。彼らに地元紙アリゾナ・リバブリックの記者ブリアンナ・フランクがインタビューしようとして、罵声を浴びせられた。彼女はマスクをしていたからだ。

「マスクするほど怖いのか!」「マスクは服従だ!」「自分の口をふさいでいるぞ!」「臆病者め!」

しかし、政府の勧告どおりにマスクすると政府に屈していると大統領の支持者に攻撃されるって、もうわけわからん。



5月1日、ついにマスクで死者が出た。

マスク着用が義務付けられているミシガン州フリントで、食料品店にマスクなしで入ろうとした少女の母親を、警備員が咎めて、帰らせた。家に帰った女性は夫と息子を連れて戻ってきた。「うちの妻に恥をかかせやがって!」息子が拳銃で警備員の後頭部を撃ち抜いた。