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大阪府教委は弔意表明の対応をしないとのこと。政治と行政の区分けがきっちりとできている。- 10月16日のツイート

中曽根元総理葬儀・文科省通知問題　大阪府教委へ文科省から回答 | www.mbs.jp/news/sp/kansai
➡︎大阪府教委は弔意表明の対応をしないとのこと。政治と行政の区分けがきっちりとできている。他方、国は相変わらず政治と行政の区別ができていない。そのことが桜を見る会問題を引き起こしたのに。

この政治と行政の区分けの方針が、今回の中曽根元首相葬儀弔意表明問題において、大阪府教委が弔意表明対応しないと判断したことに活きている。全国の自治体もしっかり考えるべきだし、何よりも菅政権はこの点の前例を打破して欲しい。桜を見る会問題の根本原因だったのだから。 twitter.com/gogoichiro/sta

「総合的・俯瞰的」という言葉では分からない 石破氏と橋下氏が日本学術会議の「会員任命拒否」問題に言及（ABEMA TIMES） headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20201016-

“アジア版NATO”発言の真意は?石破氏が考える、これからのアジア太平洋の安全保障 【ABEMA TIMES】 times.abema.tv/news-article/8

※この記事は橋下徹元大阪市長のツイートを時系列順に並べたものです。
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