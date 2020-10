WSJ

アメリカの大統領選挙まであと2週間余り。きょうはトランプ大統領がフロリダ州、バイデン候補がペンシルベニア州で同時刻にタウンホールを開き、“間接対決”しますね。最後はお金が大事!いかに激戦州で広告を打てるかが重要ということですが、バイデン候補が記録的な金額の献金を受けています。しかも小口のオンライン献金が多いそうです。はJoe Biden Raised $383 Million in September, Breaking EarlierRecord(バイデン陣営、9月は3億8300万ドルを集め、過去最高に)の中で、ホワイトハウス奪還を目指す民主党のバイデン候補が9月に、1か月間としては過去最高となる3億8300万ドルの献金を集め、3週間を切った大統領選挙に向けて大量の広告費を確保したと伝えています。バイデン陣営の選挙対策本部長は、このうち2億300万ドルが個人からの献金で、9月分をあわせて、4億3200万ドルの貯金があると説明したということです。また、オバマ大統領が当選を果たした2008年の9月に集めた1億9000万ドルを大きく上回るとしています。一方、トランプ陣営は9月の数字をまだ明らかにしていません。はJoeBiden's campaign breaks fundraising record with $383mhaul(バイデン陣営、過去最高の資金集め)の中で、バイデン候補が9月に集めた資金は3億8300万ドルに達し、このうち平均はひとりあたり50ドル以下の小口献金だったと報じています。みずからが8月に記録した3億6450万ドルを上回り、過去最高になったとしています。女性の地位向上に大きな役割を果たした連邦最高裁判所判事だったRBG=ルース・ベーダー・ギンズバーグ氏の死去を受けて、9月は献金が急増したということです。民主党は激戦州のみならず、テキサス州のように例年は、共和党の牙城の“真っ赤な州”に多額の広告費を投入しているそうです。トランプ陣営はまだ数字を明らかにしていませんが、8月は2億1000万ドルにとどまってバイデン陣営に及ばず、さらに2016年には大差で勝った州でも選挙集会を開く事態となり、お金がかかりそうです。はHow Joe Biden Became the Unlikeliest of Online Fund-RaisingSuperstars(バイデンがオンライン献金のスーパースターになったわけ)の中で、去年夏にはオンライン広告を打てないくらいに資金が枯渇したバイデン陣営が今では、アメリカ政治史上もっとも献金を集めるくらいの”磁石”になったと伝えています。とりわけ献金が増加した時期として人種問題が争点となったタイミングを挙げています。▼3月の予備選挙で、黒人有権者が多いサウスカロライナ州で勝利し民主党候補の地位を確保した時点、▼白人警察官によるジョージ・フロイド氏の殺害のあとに全米で抗議活動が始まった時期、▼カリフォルニア州選出のカマラ・ハリス上院議員を副大統領候補として発表した時点。中でもハリス氏を副大統領候補に指名した8月には個人献金が急増したとしています。