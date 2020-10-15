日本郵便の契約社員らが正社員との待遇格差は不合理だと訴えた3つの裁判で、最高裁は正社員には支給される年末年始の勤務手当や夏期冬期休暇などが認められないのは労働契約法で禁じる「不合理な格差」に当たるとして、いずれも契約社員ら側の全面勝訴の判決を言い渡した。（ANNニュース）
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- 2020年10月15日 16:58
正社員との待遇格差は「不合理」 日本郵便の契約社員らの訴訟で最高裁
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