［東京 １５日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比７８円２８銭安の２万３５４８円４５銭となり、反落した。オーバーナイトの米国株式市場で主要３指数が下落した流れを引き継いだ。東証３３業種では医薬品、銀行株、精密機器などの２２業種が値下がり。空運業、ゴム製品、保険業などの１１業種は値上がりとなっている。
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- 2020年10月15日 09:25 (配信日時 10月15日 09:21)
寄り付きの日経平均は反落、米国株安の流れ引き継ぐ
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