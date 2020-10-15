寄り付きの日経平均は反落、米国株安の流れ引き継ぐ





［東京 １５日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比７８円２８銭安の２万３５４８円４５銭となり、反落した。オーバーナイトの米国株式市場で主要３指数が下落した流れを引き継いだ。東証３３業種では医薬品、銀行株、精密機器などの２２業種が値下がり。空運業、ゴム製品、保険業などの１１業種は値上がりとなっている。