【なるかトリプルブルー】

アメリカの選挙と言えば大統領選挙が連日ニュースになっていますが、現在、議会下院で多数派を握る民主党が上院でも多数派を奪還できるかどうかも注目されています。

バイデン候補が大統領になれば、青色に象徴される民主党が大統領・上院・下院の“トリプルブルー”を達成することになります。

焦点は、伝統的に共和党(赤色)を支持してきた南部の州に、経済成長に伴って流れ込んだ若い民主党支持者の動向で、こうした地域はNew South(新南部)とも呼ばれているそうです。

[画像をブログで見る]

New York Times はG.O.P. Senators Have a Lot to Say in Ad, but Not Much About Trump(共和党の現職の上院議員、広告でいろいろ言うけど、トランプについてはだんまり)の中でアリゾナ州、コロラド州、アイオワ州、メイン州、モンタナ州、ノースカロライナ州、サウスカロライナ州で現職の上院議員が再選を目指して、あわせて48のテレビ広告を打っているものの、トランプ大統領についてはいっさい触れてないと報じています。

トランプ大統領の全米的な不人気が理由かもしれないし、あるいは他の争点が大事かもしれないとしつつ、「7つの州の共和党の現職の上院議員は、これまでのように大統領とのつながりを打ち出していない」としています。

AP はSenate Democrats’ fundraising success puts GOP on defensive(議会上院選挙での民主党の資金集めに対して共和党焦り)の中で、とりわけ注目されているのがサウスカロライナ州で上院議員を目指す民主党のJamie Harrison候補で、ことし6月から9月までの3か月間で、上院選挙としては過去最高となる5700万ドルの資金を集めたと報じています。

対戦相手は共和党の重鎮で、連邦最高裁判所の判事に指名されたバレット氏の議会上院・司法委員会の委員長のLindsey Graham上院議員ですが、民主党のハリソン氏に寄贈された資金があまりに多額で選挙までに使いきれないのではないかと指摘しています。

民主党の支持者は「トランプ大統領を追い出すだけでなく、53対47で共和党が多数派を握る上院で多数派を奪還したいというエネルギーだ」としています。

FT もThe other election: South Carolina and the battle for the US Senate(もう一つの戦い、サウスカロライナ州の上院議会選挙)の中で、当選回数6回の議会上院・共和党の重鎮、Lindsey Graham議員(65歳)が、黒人のJaime Harrison氏(44歳)に苦戦を強いられていると報じています。

元ロビイストのハリソン氏はこれまでに8600万ドルの資金を集め、これは議会選挙で最高額だということです。

大統領選挙で民主党のバイデン候補が全米で支持率を集め、民主党が議会上院で多数派を奪還できるかどうが”バイデン政権”の成功の可否を握ることから、グラム上院議員のような共和党現職の運命が重要だと解説しています。

共和党の現職の上院議員のうち、アリゾナ州のMartha McSally、コロラド州のCory Gardner、メイン州のSusan Collins、ジョージア州のDavid Perdue、アイオワ州のJoni Ernst、ノースカロライナ州のThom Tillisが苦戦しているとしています。いずれも2016年にはトランプ大統領が勝利した州です。

このうちサウスカロライナ州のグラム上院議員は、トランプ大統領が連邦最高裁の判事に指名したバレット氏の承認に必要な公聴会を開いている議会上院の司法委員会の委員長を務め重要な役割を果たす一方で、トランプ大統領を支持することは「諸刃の刃(doube-edged sword)」だという現実に目覚めているとしています。

つまり、トランプ大統領の支持基盤を固めようとすればするほど、穏健な共和党の支持層を突き放す結果になりかねないということです。

これまで共和党の強固な地盤の南部のサウスカロライナ州やジョージア州、テキサス州の都市部には、経済成長に伴って民主党を支持する若い人たちが流入していて、こうした州は真っ赤(共和党)から青(民主党)に転換する可能性があるそうです。

サウスカロライン州のグラム上院議員に挑むハリソン氏は”新南部(New South)”の確立を訴えています。