【5日で醸成のウィスキーはいかが？】

初めてrapid agingという言葉を知りました。自分が一気に老けるのはいやですが、お酒を一気に熟成させる手法だそうです。シリコンバレーのスタートアップ企業は、ビッグデータを使って消費者の好みの味を自由に作れるということです。



ウィスキーはほとんど飲んだことないですが、すでにコンテストで賞も取っているそうで、ちょっと興味あります^_^

(Bespoken SpirtsのHPより)