［東京 １４日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比５６円１２銭安の２万３５４５円６６銭となり、反落した。前日の米株式相場で主要３指数が下落したことを受け、幅広い業種で売りが先行している。鉱業、鉄鋼、空運業、銀行業、ゴム製品などが値下がり。精密機器、小売業、食料品などは小幅ながら値上がりしている。
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- 2020年10月14日 09:20 (配信日時 10月14日 09:19)
寄り付きの日経平均は反落、米国株安の流れ引き継ぐ
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