［東京 １３日 ロイター］ - 寄り付きの東京株式市場で、日経平均は前営業日比１０９円２１銭高の２万３６６７円９０銭となり、反発した。前日の米国株式相場の上昇を受け、堅調に推移。幅広い業種で買いが先行しており、保険業、空運業、証券業、陸運業などが値上がりしている。石油・石炭製品、鉱業、医薬品、水産・農林業などは軟調。
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- 2020年10月13日 09:20 (配信日時 10月13日 09:11)
寄り付きの日経平均は反発、米国株高の流れ引き継ぐ
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