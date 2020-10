トランプ大統領とバイデン候補の15日の討論会がキャンセルとなりましたが、先週のペンス副大統領とハリス候補の討論会の話で今なお持ちきりです。

主役はペンス副大統領の頭髪に2分以上も止まったハエです。

New YorkTimes はA fly sat atop Mike Pence’s head for two minutes during the V.P. debate(討論会でペンス副大統領の頭に2分間滞在したハエ)の中で、7日に開かれたペンス副大統領と民主党の副大統領候補のハリス上院議員の討論会で、真っ黒なハエがペンス副大統領の白髪に2分3秒も滞在し、テレビを見ている視聴者は無視できなかったと報じました。

前の週の大統領候補の討論会がカオスだったのに対して副題党候補の討論会はきわめて正常だったこともあり、ハエが最大のスターとして浮上したということです。

討論会のあと、バイデン候補はハエたたきを手に持った姿をツイッターにアップしたということです。

アメリカ人が大好きなテレビ番組Saturday Night Liveによるパロディを短くまとめたのが Washington Post です。主役はもちろんハエです。





同じ Washington Post は、As Trump stumbles, voters finalize their choices, and Biden’s lead grows(最終盤でバイデンがリードを広げる)の中でワシントンポストとABCテレビによる世論調査で、民主党のバイデン候補の支持率が54%に対して、トランプ大統領が42%で、12ポイントの差が開いたと報じています。

9月の調査時点では10ポイントの差だったということです。一方、トランプ支持者のうち、44%が「熱狂的に支持」と答えていて、2016年の同時点の44%よりも高く、バイデン候補に対する52%の「熱狂に支持」を上回っているとしています。