トランプ大統領、１０日に活動再開 ～ ”Game changer” 現る？？

本当に重篤化しやすいといわれる74歳という年齢のトランプ大統領が感染から僅か10日で快復し選挙活動に戻れるのだとしたら画期的出来事だといえる。それは、抗体カプセルを含めて大統領に施された治療法が有効で 「Game changer」になる可能性があるからだ。同時にそれは「Make US stock rise again」を演出する原動力になり得るもの。Real Clear Politics の世論調査結果を見ると、先週の後半あたりからトランプ大統領が盛り返しているようにも見える。

一方、15日に予定されていた2回目の大統領選テレビ討論会は、トランプ大統領がオンライン形式に反対したことで中止となった。



支持率でリードしているバイデン候補が1回目の討論会と副大統領討論会で勝利したと思っていたとすると、トランプ大統領に新型コロナウイルスを短期間で克服したことをアピールする場を与えるのは得策ではないので、両者の思惑が一致しなかったとしても不思議なことではない。

先月下旬に行われたバレット最高裁判事の指名式典が集団感染が発生するきっかけになった可能性も指摘されているなかで、トランプ大統領は10日にホワイトハウスのバルコニーから2000人の招待客(実際の参加者は2百人程度とみられている)の前で演説する予定になっている。参加者がマスクをするのか、この演説が集団感染を引き起こさないのか、本当に新型コロナウイルスはインフルエンザのようなものなのか…。” Let's see what happens ”。