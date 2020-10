「鎖国に弱い国」で起きた「Go to キャンペーン需要」

専門家は「ウイルスは人間が運ぶ」と警鐘を鳴らし続けて来た。しかし、「金を運んでいるのも人間だ」という現実を無視してはならない。Go to キャンペーンによって人が動き出した効果が表れて来ているという喜ばしい報道は、そのことを改めて認識させるもの。しかし、楽観的になり過ぎるのも禁物だ。それは、Go to キャンペーンで人が動き出したのは、これまで動けなかったことの反動でもあること、日本経済は3000万人というインバウンド需要によって支えられてきたからだ。このインバウンド需要は戻っていないし、半年もの間人が動かなかったことで多くの雇用と所得が失われたことは紛れもない事実である。それは、日本経済全体のパイは広がっていない、むしろ縮んでいるというを意味するものだ。縮んだパイの奪い合いのなかで Go to キャンペーンによって旅行や外食需要が伸びたということは、巣籠需要によってこの数カ月連続で売上を伸ばしてきた スーパーの売上 の減速とセットになっていたり、短期間で終わる可能性を秘めているということだ。「With コロナの時代」を生き残れるのは「鎖国に強い国」である。残念ながらインバウンド需要と輸出に依存してきた日本は「鎖国に弱い国」である。そこが米国と日本の最大の違いだという認識が必要だ。