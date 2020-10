【ネットスーパー】、なんと15分宅配！成城石井のアンケート結果に対して米国から回答？

■マーケティング用語に「USP(Unique Selling Proposition)」がある。ユニーク・セリング・プロポジションは商品やサービスが持っている独自の強み・ウリを意味する。USPは単なる強みの提案ではなく、真の差別化となる「(他社が簡単にはマネできない)自社だけが約束できる価値ある顧客メリット」を指すのだ。USPの最も有名な事例にドミノ・ピザがある。ドミノ・ピザのUSPは「焼き立てでアツアツのピザを30分以内にお届けし、これを保証します(Fresh, hot pizza delivered in 30 minutes or less, guaranteed)」だ。ドミノ・ピザの当初の保証は30分で間に合わなければ無料にするもので、このUSPで急成長を遂げることができた。USPを打ち出したことでドミノ・ピザは競合他社から抜きん出ることができたと言えるのだ。生鮮食品などを宅配するネットスーパーにドミノ・ピザに似たUSPで訴求するスタートアップが現れた。ニューヨーク市ブルックリン地区にあるスタートアップのフリッジ・ノー・モア( Fridge No More )は、ほぼ不可能と思えるような「ネットスーパー15分宅配(15 min grocery delivery)」と謳っている。果物や野菜などの食品を800アイテムに絞り、宅配対象地域もブルックリンのウィリアムズバーグ地区内で倉庫から1マイル(1.6キロメートル)圏内と狭い範囲に限定している。宅配サービスでは電動アシスト自転車を使い環境にも配慮している。「冷蔵庫は不要」を意味するフリッジ・ノー・モアでは、注文専用のアプリから行うことになる。しかし注文の確定から食品をピックし、パックして自宅にまで届けるのに15分はかなり厳しい。多くのネットスーパーではスピード宅配を提供しているが最短でも1時間はかかる。スーパーマーケット最大手チェーンのクローガーは昨年から本社のあるオハイオ州シンシナティ地区で30分で宅配するというクローガー・ラッシュ(Kroger Rush)をテストしている。クローガー・ラッシュは生鮮品やデリ、アルコール類などの商品を対象に、宅配拠点から3マイル(約5キロメートル)圏内に住む顧客を対象にしている。今月からサービスを開始したばかりのフリッジ・ノー・モアでは宅配対象エリアを徐々に拡大し、注文可能なアイテム数も3,000まで増やす計画だ。フリッジ・ノー・モアは例えば「15分以内に宅配できなければ無料」等の保証は打ち出していないが「宅配無料(Free Delivery)」「最低注文額なし(No Minimum Order)」「食品スーパー価格(Grocery Store Price)」と掲げている。フリッジ・ノー・モアのビジネスモデルが持続可能とは思えない。しかし15分間宅配を打ち出さなければならないほどアメリカではネットスーパーの成長が著しく、スピード宅配の需要も多く、競争も激化している証拠になっているのだ。2020年10月7日 - 【ネットスーパー】、成城石井アンケート調査に喝!フォードの言葉に靴のセールスマン? ⇒こんにちは!アメリカン流通コンサルタントの後藤文俊です。15分間宅配なんて無理でしょう。そもそも危ない。半年遅れのエイプリルフールかと。(中川家の礼二さん扮する)大阪のオバちゃんが面白い人に言うところの「あんた、マンガやん」です。電動アシスト自転車を宅配に使うというのもねぇ...宅配が可能なのはパーマン(パーマン2号に好物のバナナが食べられてしまいます「ウキー!」)ぐらいです。それにエイトマン。例えるマンガが古すぎてすみません。ただ先日の成城石井アンケート調査に対するアメリカからのアンサーという感じでしょうか。日本ではアメリカのようにネットスーパーが進んでいるとは思えません。ネットスーパーが遅れている日本でネットスーパーに関する消費者アンケートをしても、いいアンケート結果は得られません。自動車がまだ珍しかった時代に「何が欲しいかと尋ねれば、人は皆『もっと速い馬』がほしいと答えるだろう」のように乗り慣れた馬車に固執します。15分宅配をT型フォードの初期時代に例えるなら時速100キロのスピードがでる自動車です。ただ「5分待って」は「30分待って」と同じ意味になるアメリカでは15分間宅配でちょうどいいのかもしれませんね。