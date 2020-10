【ビッグテックvs.トランプ】

トランプ政権/与党共和党とグーグル、アップル、フェイスブック、アマゾンのビッグテック(日本でいうところのGAFA)との対決姿勢が鮮明になっているようです。

WSJ はFacebook Removes Trump’s Post About Covid-19, Citing Misinformation Rules(フェイスブック、トランプ大統領のコロナ関連投稿が誤情報だとして削除)の中で、フェイスブックが6日、季節性の風邪と変わりないとして新型コロナウイルスの危険性を矮小化したトランプ大統領の投稿に有害な誤った情報が含まれてるとして削除したと発表した報じています。

フェイスブックの広報担当者は「コロナの深刻さをめぐり誤った情報を削除している」と述べて、米保健当局やWHO=世界保健機関のガイダンスに基づいて判断したとしていています。

ツイッターも6日、トランプ大統領の同僚の主張について有害な情報だとして補足情報を追記したということで、責任の所在を明確にするために敢えて削除しなかったと説明しているということです。

FT はFacebook to remove all QAnon pages ahead of US election(フェイスブック、大統領選挙を前にQAnonの投稿を削除)の中で、11月3日の大統領選挙を前に陰謀説を主張するQAnon(キューアノン)のページを全て撤去すると発表したと伝えています。

フェイスブックはこれまでQAnonの活動を放置しアルゴリズムで利用者を誘導することで助長させたと批判されていて、8月中旬から1か月の間にQAnonnに関する1500のページを撤去したということです。

QAnonをめぐってはFBI=連邦捜査局が去年、国内テロの脅威だと判断した一方でフェイスブックで400万を超えるフォロワーを有するまでに爆発的に広がったそうです。

一方、 New York Times はTrump MOves to Tighten Visa Access for High-Skilled Foreign Workers(トランプ、IT技術者らを対象にビザ=査証を制限)の中で、大統領選挙を直前に控えてトランプ政権が6日、IT技術者らを対象としたH-1Bビザの発行を制限すると発表したと報じています。

政権は、アメリカ国民の雇用を守るとしていますが、これまでH-1Bビザの重要性を訴えて外国人技術者に依存してきたテック企業が直接的な影響を受けると指摘。毎年8万5000人程度が受けるこのビザのうち3分の1程度が認められなくなると政権は見ているそうです。

テック企業について Washington Post はHouse investigation faults Amazon, Apple, Facebook and Google for engaging in anti-competitve monopoloy tacticsの中でアマゾン、アップル、フェイスブック、グーグルの巨大IT企業(日本で言うところのGAFA)について、議会下院の司法委員会が6日、独占的な地位を利用して適正な競争を阻害したとして規制の強化を求める報告者をまとめたと報じています。

1年4か月に及びんだ調査を経てまとめられたこの報告書は450ページに及び、4社が独占的な地位を利用して適切な競争を阻害した事業が認められたと指摘。

https://judiciary.house.gov/uploadedfiles/competition_in_digital_markets.pdf?utm_campaign=4493-519

具体的には◾️フェイスブックは競争相手になりそうな企業を買収などして傘下に納め、◾️グーグルはネット検索で他社の参入を妨げ、◾️アマゾンはネット通販、アップルはアプリ配信で独占的な地位を用いて支配力があるとしています。

報告書をまとめた議会下院の小委員会はトランプ政権に対して事業の分割こそ直接的に求めていませんが、規制を強化するよう求めたということです。